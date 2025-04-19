Реал зіграє проти Олімпіакоса, Барселона протистоятиме Монако: чвертьфінальні пари Євроліги
У п'ятницю, 18 квітня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Євроліги з баскетболу сезону-2024/25. Вже відомі чвертьфінальні пари турніру.
Про це повідомляє пресслужба Євроліги.
Мадридський Реал, який останнім здобув путівку в плейоф завдяки перемозі над Баварією, зіграє проти переможця регулярного чемпіонату грецького Олімпіакоса.
Дебютант Євроліги Париж зустрінеться з турецьким Фенербахче. Барселона протистоятиме Монако. А ось чинний чемпіон Панатінаїкос змагатиметься з Анадолу Ефесом.
Пари 1/4 фіналу Євроліги-2024/25
- Олімпіакос – Реал
- Фенербахче – Париж
- Панатінаїкос – Анадолу Ефес
- Монако – Барселона
Перші чвертьфінальні поєдинки відбудуться 22-23 квітня. Протистояння триватимуть до трьох перемог однієї з команд.
Цього року вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.
Нагадаємо, Олімпіакос, Фенербахче, Панатінаїкос, Монако, Барселона та Анадолу Ефес напряму пробились у чвертьфінал за підсумками регулярного чемпіонату. А ось Париж та Реал вийшли в 1/4 фіналу через стадію Play-In.