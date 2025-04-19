Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Реал зіграє проти Олімпіакоса, Барселона протистоятиме Монако: чвертьфінальні пари Євроліги

Микола Дендак — 19 квітня 2025, 00:38
Реал зіграє проти Олімпіакоса, Барселона протистоятиме Монако: чвертьфінальні пари Євроліги
https://x.com/RMBaloncesto

У п'ятницю, 18 квітня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Євроліги з баскетболу сезону-2024/25. Вже відомі чвертьфінальні пари турніру.

Про це повідомляє пресслужба Євроліги.

Мадридський Реал, який останнім здобув путівку в плейоф завдяки перемозі над Баварією, зіграє проти переможця регулярного чемпіонату грецького Олімпіакоса.

Дебютант Євроліги Париж зустрінеться з турецьким Фенербахче. Барселона протистоятиме Монако. А ось чинний чемпіон Панатінаїкос змагатиметься з Анадолу Ефесом.

Пари 1/4 фіналу Євроліги-2024/25

  • Олімпіакос – Реал
  • Фенербахче – Париж
  • Панатінаїкос – Анадолу Ефес
  • Монако – Барселона

Перші чвертьфінальні поєдинки відбудуться 22-23 квітня. Протистояння триватимуть до трьох перемог однієї з команд.

Цього року вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.

Нагадаємо, Олімпіакос, Фенербахче, Панатінаїкос, Монако, Барселона та Анадолу Ефес напряму пробились у чвертьфінал за підсумками регулярного чемпіонату. А ось Париж та Реал вийшли в 1/4 фіналу через стадію Play-In.

Анадолу Ефес Барселона Євроліга Монако Олімпіакос Панатінаїкос Париж Реал Мадрид Фенербахче

Євроліга

Реал переміг Баварію та став останнім чвертьфіналістом Євроліги
Сумчанка програла Рейлвей Юніон в матчі Євроліги
Федерація баскетболу Франції оштрафувала Монако на солідну суму
Від команд із Сирії і Лівану до Абу-Дабі-2025: історія Євроліги – найпрестижнішого баскетбольного турніру континенту
Париж сенсаційно обіграв Реал, Баварія в овертаймі відправила Црвену Звезду додому

Останні новини