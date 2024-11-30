Настав час перебудови: Чикаго готовий обміняти майже весь ростер

Чикаго Буллз готуються до масового розпродажу своїх активів до дедлайну обмінів 6 лютого 2025 року.

Про це повідомляє BasketNews.

За інформацією джерела, "бики" планують вислухати пропозиції щодо майже всіх своїх гравців.

Керівництво Чикаго зв'язалося з керівництвом інших команд і повідомило, що готове обміняти гравців, загальна сума зарплат яких дорівнює 85 мільйонам доларів.

Розставання з такими гравцями, як ДеМар ДеРозан та Алекс Карузо, минулого літа дало зрозуміти, що команда перебуває на порозі перебудови.

Вважається, що Буллз готові обміняти своїх зірок: Зака ЛаВіна, Ніколу Вучевича та Лонзо Болла.

Чикаго Буллз, які наразі посідають 11 місце на Сході з балансом перемог 8-13, не потрапляли до плейоф у шести з останніх семи сезонів.

А минулої ночі команда програла Бостону у межах Кубку НБА, з результатами матчів якого можна ознайомитись у нас на сайті.