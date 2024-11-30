Дніпро розібрався з Кривбасом у Кубку України

Дніпро впевнено переміг Кривбас та вийшов у чвертьфінал Кубку України.

Поєдинок завершився з рахунком 79:59. Найкращим гравцем матчу став 35-річний Станіслав Тимофеєнко, в активі якого 13 очок та 11 підбирань.

Кубок України

Перший етап, 30 листопада

Дніпро – Кривбас 79:59 (17:14, 20:16, 30:10, 12:19)

Дніпро: Тимофеєнко 13 + 11 підбирань + 3 передачі, Конєв 9 + 4 передачі, Закурдаєв 8, Сипало 6 + 6 підбирань + 3 блок-шота, Горобченко 5 + 9 передач + 5 перехоплень — старт, Дубоненко 16, Загреба 10 + 10 підбирань, Сорочан 6, Ліщина 4 + 5 передач, Попов 2, Коротченко 0

Кривбас: Товкач 13 + 9 підбирань, Бублик 10 - 4 втрати, Водолазський 7, Хант 6, Ловінгс 0 + 4 передачі — старт, Мельнік 13, Келлі 3, Биков 3, Рикунов 2, Бібіков 2, Єрмаков 0

Нагадаємо, перший етап Кубку України буде тривати до 1 грудня. До Фіналу чотирьох Кубку України вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser). Пари 1/2 фіналу будуть визначені шляхом жеребкування.

Фінал чотирьох Кубку України заплановано провести навесні 2025 року. Місце проведення буде визначено пізніше.