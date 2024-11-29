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Нью-Йорк вибив Шарлотт з боротьби за плейоф Кубку НБА

Олексій Погорелов — 29 листопада 2024, 21:45
Нью-Йорк вибив Шарлотт з боротьби за плейоф Кубку НБА
Донован Мітчелл та Трей Янг
НБА

У п'ятницю, 29 листопада, продовжилася програма матчів Кубку НБА.

Першими на паркет вийшли Шарлотт та Нью-Йорк, які по-різному провели перші дві зустрічі: Горнетс їх програли, а Нікс – виграли.

Ця тенденція продовжилася, адже команда Тома Тібодо перемогла в клатчі з рахунком 99:98, залишивши "шершнів" поза бортом плейоф турніру.

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У цьому ігровому вечорі відбудуться ще вісім матчів, в одному з яких може зіграти українець Олексій Лень. Його Сакраменто зустрінеться з Портлендом.

Кубок НБА
29-30 листопада

Шарлотт – Нью-Йорк 98:99 (23:15, 26:31, 23:25, 26:28)

  • 21:30 Атланта – Клівленд
  • 00:00 Мемфіс – Новий Орлеан
  • 02:30 Бруклін – Орландо
  • 02:30 Міннесота – Кліпперс
  • 03:00 Індіана – Детройт
  • 03:00 Маямі – Торонто
  • 05:00 Лейкерс – Оклахома
  • 05:00 Портленд – Сакраменто

Нагадаємо, що Кубок НБА дебютував минулого сезону, а його першим переможцем стали Лос-Анджелес Лейкерс. "Озерники" у фіналі обіграли Індіану з рахунком 123:109.

Раніше зірковий захисник Міннесоти Ентоні Едвардс розкритикував себе та своїх одноклубників після того, як команда зазнала четвертої поразки поспіль.

Атланта Клівленд Шарлотт Нью-Йорк Нікс НБА

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