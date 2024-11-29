Нью-Йорк вибив Шарлотт з боротьби за плейоф Кубку НБА
У п'ятницю, 29 листопада, продовжилася програма матчів Кубку НБА.
Першими на паркет вийшли Шарлотт та Нью-Йорк, які по-різному провели перші дві зустрічі: Горнетс їх програли, а Нікс – виграли.
Ця тенденція продовжилася, адже команда Тома Тібодо перемогла в клатчі з рахунком 99:98, залишивши "шершнів" поза бортом плейоф турніру.
У цьому ігровому вечорі відбудуться ще вісім матчів, в одному з яких може зіграти українець Олексій Лень. Його Сакраменто зустрінеться з Портлендом.
Шарлотт – Нью-Йорк 98:99 (23:15, 26:31, 23:25, 26:28)
- 21:30 Атланта – Клівленд
- 00:00 Мемфіс – Новий Орлеан
- 02:30 Бруклін – Орландо
- 02:30 Міннесота – Кліпперс
- 03:00 Індіана – Детройт
- 03:00 Маямі – Торонто
- 05:00 Лейкерс – Оклахома
- 05:00 Портленд – Сакраменто
Нагадаємо, що Кубок НБА дебютував минулого сезону, а його першим переможцем стали Лос-Анджелес Лейкерс. "Озерники" у фіналі обіграли Індіану з рахунком 123:109.
Раніше зірковий захисник Міннесоти Ентоні Едвардс розкритикував себе та своїх одноклубників після того, як команда зазнала четвертої поразки поспіль.