Черкаські Мавпи перевели серію з БК Рівне у третій матч

Черкаські Мавпи обіграли Рівне у другому матч серії бронзового фіналу Суперліги України.

Гра відбулась у Черкасах у ПС "Будівельник" та завершилась з рахунком 83:76.

Мавпи активно розпочали зустріч та на перерву пішли із перевагою в 11 очок. У другій половині рівняни вирівняли гру, проте не змогли суттєво змінити ситуацію.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став захисник господарів Кирило Марченко, в активі якого 23 очки та 3 підбирання.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

Бронзовий фінал, другий матч, 29 квітня

Черкаські Мавпи – Рівне 83:76 (21:12, 23:21, 16:19, 23:24)

Мавпи: Марченко 23 + 3 перехоплення, Кошеватський 16 + 9 передач + 5 підбирань, Агафонов 13 + 6 підбирань + 5 передач – 3 втрати, Клімов 11 + 4 перехоплення + 3 передачі – 3 втрати, Клебан 8 + 7 підбирань — старт, Пирогово 8 + 5 підбирань, Дюпрі 4, Упир 0

Рівне: Вільямсон 15 + 5 підбирань + 3 передачі, Соловйов 11 – 4 втрати, Браун 10 + 12 підбирань, Гарбар 7 + 5 підбирань, Поносов 0 — старт, Головчик 12 + 5 підбирань, Фуллер 10, Тимощук 7, Шепелев 4, Шептицький 0, Герасимчук 0, Рябой

Перший матч серії завершився розгромом Мавп. Вирішальний поєдинок відбудеться у Рівному, 2 травня.

Нагадаємо, що у серії за золоті медалі Суперліги Дніпро виграв перший матч, обігравши Київ-Баскет.