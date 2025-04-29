Рівне спробує виграти бронзові медалі Суперліги у другому матчі з Черкаськими Мавпами

Сьогодні, 29 квітня, в Черкасах у ПС "Будівельник" відбудеться другий матч серії бронзового фіналу Суперліги України між Черкаськими Мавпами та Рівним.

Першому поєдинку серії бракувало інтриги, оскільки рівненський колектив оформив великий відрив від суперника ще по ходу першої чверті. Команда з Черкас нічого не змогла зробити із цим, програвши у підсумку з різницею -35.

Щоб зберегти шанси стати бронзовим призером чемпіонату України, команда Дмитра Нагорного має перемагати підопічних Данила Спиридонова.

Другий матч між Черкаськими Мавпами та Рівним у протистоянні за бронзові медалі Суперліги розпочнеться о 18:00.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

Бронзовий фінал, другий матч, 29 квітня

18:00 Черкаські Мавпи – Рівне

У разі перемоги Черкаських Мавп, команди проводитимуть третій поєдинок, який відбудеться 2 травня.

Нагадаємо, що у серії за золоті медалі Суперліги Дніпро виграв перший матч, обігравши Київ-Баскет.