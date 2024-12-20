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Черкаські Мавпи зіграють зі старим Луцьком, Рівне поміряється силами з Кривбасом у матчі Суперліги

Руслан Травкін — 20 грудня 2024, 09:53
Черкаські Мавпи зіграють зі старим Луцьком, Рівне поміряється силами з Кривбасом у матчі Суперліги
facebook.com/MavpaBasket

У п'ятницю, 20 грудня, заплановано 2 матчі баскетбольної Суперліги України.

Черкаські Мавпи будуть грати проти Старого Луцька, а Рівне поміряється силами з Кривбасом.

Чемпіона України з баскетболу – Суперліга
20 грудня

14:00 Кривбас – Рівне

17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк

Нагадаємо, вчора успішний день був для черкаського та волинського клубів. Старий Луцьк без особливих проблем обіграв Кривбас, а Мавпи наприкінці зустрічі вирвали перемогу в Рівного.

Лідером чемпіонату є Дніпро. Чинний чемпіон виграв усі 9 матчів цього сезону.

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