Черкаські Мавпи зіграють зі старим Луцьком, Рівне поміряється силами з Кривбасом у матчі Суперліги
facebook.com/MavpaBasket
У п'ятницю, 20 грудня, заплановано 2 матчі баскетбольної Суперліги України.
Черкаські Мавпи будуть грати проти Старого Луцька, а Рівне поміряється силами з Кривбасом.
Чемпіона України з баскетболу – Суперліга
20 грудня
14:00 Кривбас – Рівне
17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк
Нагадаємо, вчора успішний день був для черкаського та волинського клубів. Старий Луцьк без особливих проблем обіграв Кривбас, а Мавпи наприкінці зустрічі вирвали перемогу в Рівного.
Лідером чемпіонату є Дніпро. Чинний чемпіон виграв усі 9 матчів цього сезону.