Черкаські Мавпи зіграють зі старим Луцьком, Рівне поміряється силами з Кривбасом у матчі Суперліги

У п'ятницю, 20 грудня, заплановано 2 матчі баскетбольної Суперліги України.

Черкаські Мавпи будуть грати проти Старого Луцька, а Рівне поміряється силами з Кривбасом.

Чемпіона України з баскетболу – Суперліга

20 грудня

14:00 Кривбас – Рівне

17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк

Нагадаємо, вчора успішний день був для черкаського та волинського клубів. Старий Луцьк без особливих проблем обіграв Кривбас, а Мавпи наприкінці зустрічі вирвали перемогу в Рівного.

Лідером чемпіонату є Дніпро. Чинний чемпіон виграв усі 9 матчів цього сезону.