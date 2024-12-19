Все вирішилось у клатчі: Черкаські Мавпи здобули перемогу над БК Рівне
ФБУ
У четвер, 19 грудня, відбувся матч баскетбольної Суперліги між Черкаськими Мавпами та БК Рівне.
Гра завершилася з рахунком 69:65 на користь господарів.
Рівне контролювало хід гри від самого початку поєдинку, вигравши першу чверть із різницею в 14 очок.
Мавпи не опустили руки та почали поступово скорочувати розрив. Все вирішилося у клатчі, де краще себе проявили підопічні Дмитра Нагорного.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
19 грудня
Черкаські Мавпи — Рівне 69:65 (12:26, 18:13, 15:16, 24:10)
Черкаський клуб тепер має результат 7-6, що дозволяє посідати четверте місце. Рівне має таку ж кількість поразок, але на одну перемогу більше, тому йде на третій сходинці.
Нагадаємо, сьогодні також Старий Луцьк досить впевнено розібрався з Кривбасом.