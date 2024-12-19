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Перші три чверті на високому рівні дозволили Старому Луцьку розгромити Кривбас у матчі Суперліги

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 17:17
Перші три чверті на високому рівні дозволили Старому Луцьку розгромити Кривбас у матчі Суперліги
Скріншот

Сьогодні, 19 грудня, у Черкасах матчем Кривбас – Старий Луцьк стартував черговий "бабл" Суперліги з баскетболу.

Команда з Волині здобула впевнену перемогу з рахунком 85:65.

Перша чверть пройшла досить активно. Номінальні гості "перестріляли" опонента – 27:21. У другій чверті колективи, навпаки, продемонстрували чудовий захист та пресинг – переможцем із рахунком 13:7 став Старий Луцьк.

У третій чверті криворізька команда остаточно розвалилася. У четвертій Кривбас був більш активним, але Старий Луцьк мав уже занадто пристойний гандикап, щоб втратити перемогу.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
19 грудня

Кривбас – Стариий Луцк 65:85 (21:27, 7:13, 19:33, 18:12)

Тепер у Кривбаса результат 5-7 та 5-те місце. Старий Луцьк з показником 4-9 йде слідом. Лідером таблиці є Дніпро. Чинний чемпіон виграв всі 9 поєдинків.

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