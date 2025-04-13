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Харківські Соколи – чемпіон Вищої ліги, Самбір виграв бронзові медалі сезону-2024/25

Олексій Погорелов — 13 квітня 2025, 17:18
Харківські Соколи – Ніко-Баскет
Харківські Соколи – Ніко-Баскет
ФБУ

Сьогодні, 13 квітня, відбулися фінальні матчі плейоф Вищої ліги України з баскетболу.

Першими на майданчик столичного ПС "Венето" вийшли Хмельницький та Самбір, які визначали бронзового призера сезону.

У першій же чверті Самбір відірвався на п'ять очок, після чого він поступово збільшував свій відрив. Хмельницький зміг виграти тільки останню чверть, але її результат ні на що не вплинув – Самбір здобув перемогу з рахунком 76:71 та виграв "бронзу".

Пізніше відбувся головний матч сезону Вищої ліги. У золотому протистоянні зійшлися Харківські Соколи на Ніко-Баскет.

На жаль для нейтральних вболівальників, у цій грі було значно менше інтриги, ніж у попередній. Вже за підсумками першої чверті харківський колектив оформив двозначну перевагу, яка ставала все більшою з кожною 10-хвилинкою.

У підсумку Харківські Соколи розгромили Ніко-Баскет з рахунком 96:69 та стали чемпіоном Вищої ліги України сезону-2024/25.

Вища ліга України з баскетболу – плейоф
бронзовий фінал, 13 квітня

Хмельницький – Самбір 71:76 (21:26, 14:16, 15:17, 21:17)

фінал, 13 квітня

Харківські Соколи – Ніко-Баскет 96:69 (24:11, 25:16, 24:23, 23:19)

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, стартувала півфінальна стадія плейоф Суперліги. В першому матчі 1/2 фіналу Дніпро не помітив супротиву Черкаських Мавп.

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