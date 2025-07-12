Чемпіон НБА відмовив Лейкерс на користь Кліпперс через фактор ЛеБрона

Новачок Кліпперс Брук Лопес міг опинитися в іншому колективі з Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє ESPN.

Після семи років у складі Мілуокі, з яким він у 2021 році став чемпіоном НБА, центровий вийшов на ринок вільних агентів, де бігмен погодив дворічний контракт з "вітрильниками".

Згідно з джерелом, до підписання контракту з ЛАК Брук мав можливість повернутися в Лейкерс, за яких він виступав у сезоні-2017/18. Проте сам баскетболіст відмовився від варіанту з "озерниками".

Повідомляється, що відмова Лопеса була пов'язана з невизначеністю щодо майбутнього ЛеБрона Джеймса, який взяв опцію гравця на наступний сезон.

Дедалі частіше лунають розмови про те, що майбутнє ЛеБрона в Лос-Анджелесі є хитким. Лейкерс не запропонували йому продовження контракту після сезону-2025/26. До того ж, з "Королем" не порадилися щодо двох важливих рішень: обміну Ентоні Девіса на Луку Дончича та продаж франшизи за 10 мільярдів доларів.

Раніше з'явилася інформація, що відносини між Лейкерс і ЛеБроном у гіршому стані, ніж будь-коли.