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Чемпіон НБА відмовив Лейкерс на користь Кліпперс через фактор ЛеБрона

Олексій Погорелов — 12 липня 2025, 11:38
Чемпіон НБА відмовив Лейкерс на користь Кліпперс через фактор ЛеБрона
ЛеБрон Джеймс
Instagram ЛеБрона Джеймса

Новачок Кліпперс Брук Лопес міг опинитися в іншому колективі з Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє ESPN.

Після семи років у складі Мілуокі, з яким він у 2021 році став чемпіоном НБА, центровий вийшов на ринок вільних агентів, де бігмен погодив дворічний контракт з "вітрильниками".

Згідно з джерелом, до підписання контракту з ЛАК Брук мав можливість повернутися в Лейкерс, за яких він виступав у сезоні-2017/18. Проте сам баскетболіст відмовився від варіанту з "озерниками".

Повідомляється, що відмова Лопеса була пов'язана з невизначеністю щодо майбутнього ЛеБрона Джеймса, який взяв опцію гравця на наступний сезон.

Дедалі частіше лунають розмови про те, що майбутнє ЛеБрона в Лос-Анджелесі є хитким. Лейкерс не запропонували йому продовження контракту після сезону-2025/26. До того ж, з "Королем" не порадилися щодо двох важливих рішень: обміну Ентоні Девіса на Луку Дончича та продаж франшизи за 10 мільярдів доларів.

Раніше з'явилася інформація, що відносини між Лейкерс і ЛеБроном у гіршому стані, ніж будь-коли.

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Відносини між Лейкерс і ЛеБроном у гіршому стані, ніж будь-коли, – інсайдер НБА

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