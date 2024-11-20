Бостон зупинив переможну серію Клівленда, Юта без Михайлюка поступилася Лейкерс у регулярному сезоні НБА

У ніч з 19 на 20 листопада відбулися шість матчів у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.

Поєдинки проходили у межах Кубку НБА, але результати йдуть також у залік регулярного чемпіонату.

Даллас не мав проблем із Пеліканс, вигравши з різницею в "+41". Денвер без Йокича обіграв Мемфіс. Бруклін мінімально здолав Шарлотт.

Юта на виїзді поступилася Лейкерс. Святослав Михайлюк не отримав ігрового часу. Сан-Антоніо без Вембаньями, Сохана та Вассела сенсаційно завдав поразки Оклахомі.

Найцікавіший матч проходив у Бостоні, де чинний чемпіон асоціації приймав Клівленд. Кавальєрс були переможцями у попередніх 15 матчах сезону, але Селтікс зуміли перервати їхній переможний хід.

Кубок НБА – матчі йдуть у залік регулярного чемпіонату

20 листопада

Бруклін – Шарлотт 116:115 (23:37, 31:22, 31:28, 31:28)

Сан-Антоніо – Оклахома-Сіті 110:104 (32:35, 28:22, 33:20, 17:27)

Лейкерс – Юта 124:118 (34:22, 23:22, 40:31, 27:43)

Мемфіс – Денвер 110:122 (24:31, 33:37, 21:24, 32:30)

Даллас – Новий Орлеан 132:91 (44:29, 19:22, 34:18, 35:22)