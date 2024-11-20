Фінікс хоче, щоб Дюрант продовжив контракт з клубом

Власник Фінікс Санз Мет Ішбіа сподівається, що у 2025 році організація зможе домовитися з Кевіном Дюрантом про продовження контракту.

Слова бізнесмена наводить ESPN.

"Дюрант любить бути у Фініксі, нам подобається, що він у нас є. Він чудово розпочав цей сезон – один з лідерів у гонці за звання MVP. І ми дуже добре стартували. Ми очікуємо, що Кевін підпише продовження контракту і надовго з нами залишиться. Ми сподіваємося, що він завершить свою кар'єру тут, у Фініксі.

Ви не можете підписати дворічну угоду влітку цього року, ви не можете зробити це за правилами НБА. Тому ми вирішили, що після цього сезону ми поговоримо про це, подбаємо про це. Кевін хоче бути тут, ми хочемо, щоб Кевін був тут. Ніколи не було жодного нарікання на щось інше", – сказав Ішбіа.