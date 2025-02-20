Гравець, чиє місце в Лейкерс посів Лень, висловив невдоволення заявою клубу про медогляд

Центровий Шарлотт Горнетс Марк Вільямс незадоволений тим, що Лейкерс звинуватили його в зриві його ж обміну в Лос-Анджелес.

Слова 23-річного баскетболіста наводить BasketNews.

Команди домовилися про обмін, в результаті якого Вільямс мав би приєднатися до Лейкерс. Але через кілька днів "озерники" скасували трейд, вказавши на провалений медогляд гравця.

Однак сам бігмен поставив під сумнів це пояснення, піднявши питання про легітимність невдалого медогляду.

"Коли я пройшов медогляд, я не думав, що провалив його. Це навіть не спадало мені на думку. Тієї ночі, коли мене обміняли, я відіграв пекельні хвилини. Я не думав, що в якомусь світі таке можливо. З тих пір, як я повернувся на паркет на початку року, я грав багато ігор з великою кількістю хвилин. Я відчуваю, що кожна моя травма була добре задокументована, і з тих пір я відновився і працюю на 100%. Тож я не знаю, що вплинуло на це рішення. Думаю, це вже питання до них", – заявив Вільямс.

В результаті того, що Лейкерс відмовилися від Марка Вільямса, "пурпурово-золоті" переключили свою увагу на Олексія Леня. Каліфорнійці перехопили його у Індіани, з якою 31-річний українець мав підписати контракт.

Але поки що кар'єра центрового збірної України в Лос-Анджелесі не виглядає вдалою. Минулої ночі він провів 10 хвилин на майданчику в матчі проти Шарлотт (97:100). Проте навряд чи Лень може записати цей виступ до свого активу.