Син ЛеБрона візьме участь в одній з найважливіших подій у календарі G-Ліги

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Бронні Джеймс стане учасником G League Winter Showcase.

Про це повідомляє ESPN.

Цей захід проходитиме з 19 по 22 грудня в Орландо.

G League Winter Showcase є однією з найважливіших подій у календарі G-Ліги, на яку приїжджають представники всіх 30 команд НБА, щоб подивитися на таланти.

20-річний Бронні, якого "озерники" обрали під 55-м піком на Драфті НБА-2024, за останні три гри у складі Саут-Бей Лейкерс набирав у середньому 20,7 очка при 43,1% влучань (26,3% з гри), робив 3,0 підбирання та 2,0 передачі.

Перша гра Саут-Бей в Орландо відбудеться у п'ятницю, 20 грудня, проти Грінсборо Сворм.

Раніше легенда Бостона Пол Пірс запропонував Лейкерс повернути Бронні Джеймса з G-Ліги та обміняти головну зірку команди.