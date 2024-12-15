Цей рік не про перемогу: Пол Пірс запропонував Лейкерс ідею з обміном Девіса та поверненням Бронні з G-Ліги

Легенда Бостон Селтікс Пол Пірс висловив цікаву пораду на адресу Лос-Анджелес Лейкерс.

Своїми думками щодо "озерників" чемпіон НБА 2008 року поділився під час подкасту "Ticket & The Truth podcast" з Кевіном Гарнеттом.

На думку Пірса, Лейкерс варто обміняти Ентоні Девіса та повернути Бронні Джеймса з G-Ліги, щоб той продовжував грати зі своїм батьком ЛеБроном.

"У цьому сезоні Брон грав з Бронні, і ми всі хотіли це побачити. Ми хочемо побачити трохи більше. Насолоджуйтесь величчю ЛеБрона, поки можете. Якщо ви можете обміняти Ей Ді (Ентоні Девіса) і отримати щось на майбутнє, можливо, вам потрібно це зробити. Ви не торгуєте Броном. Ви обмінюєте Ей Ді, а потім випускаєте Бронні до кінця сезону і дозволяєте їм грати. Нехай Брон і Бронні грають, обміняйте Ей Ді, і нехай молоді хлопці розвиваються", – запропонував Пірс.

47-річна легенда Бостона вважає, що у цьому є сенс, бо Лейкерс навряд чи зможуть стати чемпіонами за підсумками сезону.

"Цей рік не про перемогу. Це про Брона та Бронні. Давайте розвиватися і налагоджувати зв'язки. Давайте подивимося, що у нас є. Брон побив усі рекорди, йому більше нічого доводити. Останніми роками він тільки й говорив про те, як він хоче грати зі своїм сином. Якщо ми дозволимо цьому статися, давайте повернемо його (Бронні) з G-Ліги, дамо йому розвиватися до кінця сезону, тому що цього року ми ні за чим не йдемо. Давайте повернемо Бронні. Ей Ді хороший, тож віддайте йому належне і дайте йому можливість поїхати кудись, де він буде боротися за титул, тому що в Лос-Анджелесі цього не станеться".

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Наразі Лейкерс займають одинадцяте місце на Заході, маючи баланс перемог 13-12.

Нагадаємо, що недавно Бронні Джеймс встановив особистий рекорд результативності, видавши хорошу гру у складі Саут-Бей Лейкерс у G-Лізі.