Жахливо, ненавиджу: Дюранту не подобається новий формат Матчу всіх зірок
Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант не у захваті від нового формату Матчу всіх зірок, який дебютує у Сан-Франциско в лютому 2025 року.
Слова Кей Ді наводить BasketNews.
"Ненавиджу. Абсолютно ненавиджу. Жахливо. На мою думку, зміна формату жахлива. Треба просто повернутися до формату матчу Схід-Захід. Просто грати в гру.
Я думаю, що ми намагалися якось повернути цей спалах зіркового вікенду, але ми просто зберігаємо традицію. Побачимо, що з цього вийде. Я можу помилятися", – сказав Дюрант.
За свою кар'єру Кевін Дюрант 14 разів їздив на Матч усіх зірок. Двічі 36-річний баскетболіст ставав MVP МВЗ (2012, 2019).
Цього сезону Дюрант зіграв у 15 матчах, у яких набирав у середньому 25,7 очка, 6,5 підбирання та 3,7 передачі.
Фінікс займає восьме місце Західної конференції, вигравши 14 поєдинків з 25-ти.
Нагадаємо, що минулої ночі Мілуокі переміг Оклахому у фінальному матчі Кубку НБА.