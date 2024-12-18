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Жахливо, ненавиджу: Дюранту не подобається новий формат Матчу всіх зірок

Олексій Погорелов — 18 грудня 2024, 08:40
Жахливо, ненавиджу: Дюранту не подобається новий формат Матчу всіх зірок
Кевін Дюрант
BasketNews

Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант не у захваті від нового формату Матчу всіх зірок, який дебютує у Сан-Франциско в лютому 2025 року.

Слова Кей Ді наводить BasketNews.

"Ненавиджу. Абсолютно ненавиджу. Жахливо. На мою думку, зміна формату жахлива. Треба просто повернутися до формату матчу Схід-Захід. Просто грати в гру.

Я думаю, що ми намагалися якось повернути цей спалах зіркового вікенду, але ми просто зберігаємо традицію. Побачимо, що з цього вийде. Я можу помилятися", – сказав Дюрант.

За свою кар'єру Кевін Дюрант 14 разів їздив на Матч усіх зірок. Двічі 36-річний баскетболіст ставав MVP МВЗ (2012, 2019).

Цього сезону Дюрант зіграв у 15 матчах, у яких набирав у середньому 25,7 очка, 6,5 підбирання та 3,7 передачі.

Фінікс займає восьме місце Західної конференції, вигравши 14 поєдинків з 25-ти.

Нагадаємо, що минулої ночі Мілуокі переміг Оклахому у фінальному матчі Кубку НБА.

Фінікс Кевін Дюрант

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