Бостон відсвяткує чемпіонський титул НБА-2024 у Білому домі

У четвер, 21 листопада, команда Бостон Селтікс завітає до Білого дому, щоб разом з президентом Джо Байденом відсвяткувати чемпіонський титул Національної баскетбольної асоціації (НБА) минулого сезону.

Про це повідомляє ESPN.

У вівторок Бостон приймає непереможний Клівленд Кавальєрс у Кубку НБА, після чого має два дні вихідних, а в п'ятницю грає у Вашингтоні проти Візардс, що дає можливість Селтікс відсвяткувати своє досягнення в Білому домі.

Селтікс не вигравали чемпіонат 16 років, перш ніж у червні здобули чемпіонський титул у 2024 році, перемігши у фіналі НБА Даллас Маверікс у п'ятиматчевій серії.

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Зазначається, що Денвер Наггетс не відвідала адміністрацію Байдена у 2023 році після здобуття титулу через проблеми з розкладом, а команда Лос-Анджелес Лейкерс, яка перемогла у 2020 році, не змогла здійснити поїздку після того, як Байден вступив на посаду в січні 2021 року.

Раніше Голден Стейт Ворріорс у 2017 та 2018 роках, а також Торонто Репторс 2019 року не їздили до Білого дому під час першого терміну перебування на посаді президента Дональда Трампа.

Напередодні Бостон здобув упевнену перемогу над Брукліним у регулярному сезоні НБА.