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Бостон готовий вислухати пропозиції щодо гравця-чемпіона стартової ротації

Олексій Погорелов — 9 червня 2025, 16:24
Джру Холідей
Джру Холідей
Бостон Селтікс

Бостон Селтікс збираються провести перебудову команди, і для цього клуб готовий розглянути усі пропозиції, які надійдуть щодо Джру Холідея.

Про це повідомляє інсайдер НБА Джейк Фішер.

Оскільки Селтікс стикаються з фінансовим тиском в умовах нової колективної кгоди, організація розглядає можливість трейду майже всіх гравців, окрім Джейсона Тейтума.

Холідей приєднався до Бостона перед стартом сезону-2023/24, за підсумком якого "кельти" стали чемпіонами НБА.

У цьому році захисник регресував по всіх показниках, через що Селтікс готові обміняти 34-річного баскетболіста.

У сезоні-2024/25 Джру Холідей відіграв 66 матчів, у яких набирав у середньому 11,1 очка, 4,3 підбирання та 3,9 передачі. У травні він отримав нагороду за спортивну поведінку, свою другу в кар'єрі.

У Холідея залишилося ще три роки за чинним контрактом, на останній сезон є опція гравця на 37,2 мільйона доларів.

Раніше стало відомо, що екстренер Далласа влаштував акцію протесту проти обміну Дончича на власній церемонії нагородження.

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