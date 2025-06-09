Екстренер Далласа влаштував акцію протесту проти обміну Дончича на власній церемонії нагородження

Легендарний гравець та тренер НБА Дон Нельсон показав, що він не у захваті від рішення фронт-офісу Далласа Маверікс обміняти Луку Дончича в Лейкерс на Ентоні Девіса.

Про це повідомляє ESPN.

Нельсон прибув на пресконференцію з нагоди оголошення його лауреатом премії Чака Дейлі за життєві досягнення у парі фірмових кросівок Дончича бренду Jordan.

"Насправді, я хочу, щоб усі знали, що я взутий у кросівки Луки, його нові кросівки від Nike, які щойно з'явилися на ринку. Я взув їх на знак протесту проти обміну Далласа. Це величезна помилка з боку франшизи – віддати його, і я хочу, щоб усі знали про це", – сказав Нельсон.

85-річний американець сказав, що його філософія щодо гравців покоління – це те, чого його навчив легендарний тренер Ред Ауербах: "Не обмінюй ці таланти".

"Його філософія полягала в тому, що коли у вас є великий гравець: Білл Рассел, Джон Хавлічек, Сем Джонс – ви можете назвати їх усіх – ви не відмовляєтеся від цього гравця. Ви зберігаєте його на все життя. Ви виводите його номер з обігу і шануєте цього гравця. Це була моя філософія".

Дон Нельсон очолював Даллас Маверікс у період з 1997 по 2005 роки. А його син, Донні Нельсон, працював у фронт-офісі техаської франшизи з 2005 по 2021 роки.

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