Відрахований та травмований Ліллард зацікавив Бостон, Голден Стейт та Лейкерс

Зірковий розігруючий Деміан Лілліард вже має низку команд, які готові запропонувати йому контракт після того, як він залишить ринок відмов.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, 34-річний захисник отримав дзвінки від усіх зацікавлених клубів, серед яких вирізняються Бостон, Голден Стейт та Лейкерс.

Питання в тому, чи хоче Дейм підписувати контракт з командою зараз, щоб проходити відновлення під її опікою, чи хоче почекати до наступного літа, щоб переоцінити ситуацію.

Ліллард отримав дзвінки одразу після того, як стало відомо про його відрахування зі складу Мілуокі Бакс, які таким чином допомогли собі підписати центрового Індіани Пейсерс Майлза Тернера.

Нагадаємо, що Деміан Ліллард продовжує відновлюватися після розриву ахіллового сухожилля, яке сталося на старті четвертого матчу першого раунду плейоф НБА проти Індіани.

Раніше Максим Шульга дав свій перший коментар після приєднання до складу Бостон Селтікс.