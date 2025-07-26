Що вони більші, то голосніше падають, – близнюки з НБА викликали на бій братів Йокіча
Брати-близнюки Маркус та Маркіфф Морріси зізналися, що хотіли б зустрітися на ринзі із братами зірки Денвер Наггетс Ніколи Йокича.
Про це вони розповіли під час подкасту Шакіла О'Ніла "The Big Podcast".
Ворожнеча між Моррісами та Йокичами тягнеться ще з 2021 року. Тоді під час матчу між Денвером та Маямі Маркіфф сфолив на Ніколі. Це не сподобалося сербу, який вирішив влетіти у суперника.
Після цього моменту Маркус став на захист свого брата, а потім до конфлікту доєдналися брати "Джокера" Неманья та Страхінья.
Під час подкасту Морріси заявили, що хотіли б вирішити все раз і назавжди, зустрівшись із братами Ніколи у боксерському поєдинку.
"Чим вони більші, тим голосніше падають. Ми теж великі", – сказав Маркіфф.
Шакіл О'Ніл зазначив, що один з братів Йокича є бійцем ММА. Близнюки відповіли, що якби це був просто бокс, вони були б готові битися негайно.
"Якщо він не буде битися за правилами ММА, то ми можемо це зробити", – додали Морріси.
Нагадаємо, що Нікола Йокич планує виступити за Сербію на майбутньому Євробаскеті-2025.
Раніше з'явилася інформація, що триразовий найцінніший гравець НБА вирішив відкласти підписання нового контракту з Денвером.