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Один із основних захисників БК Рівне залишив клуб

Олексій Мурзак — 29 травня 2025, 16:31
Один із основних захисників БК Рівне залишив клуб
Олексій Соловйов
ФБУ

Атакуючий захисник Олексій Соловйов прийняв рішення залишити БК Рівне після трьох проведених сезонів.

Про це баскетболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу подякувати БК Рівне та усім вболівальникам цього міста за три незабутніх роки співпраці. Три роки крізь злети і падіння, яскраві перемоги і прикрі поразки… Цей час промайнув дуже швидко, а це означає, що нудно точно не було.

Дякую всьому колективу, тренерському штабу, керівництву організації. І окремо дякую кожному уболівальнику, бо спорт, перш за все – це емоції, і ті емоції, які віддають фанати команди, думаю, вже відомо всім – it's something different! Тож... Все, або нічого! Ви є Рівне!" – написав Соловйов.

Разом з Рівним Олексій став чемпіоном Вищої ліги та віцечемпіоном Суперліги. В минулому сезоні гравець набирав 13.2 очка, 3.1 підбирання та 2.1 передачі, а його Рівне програло Черкаським Мавпам в бронзовій серії.

Раніше повідомлялося, що МБК Ніко-Баскет, який з нового сезону виступатиме в українській Суперлізі, оголосив про підписання контракту з 21-річним захисником Київ-Баскета Максимом Сафоновим.

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