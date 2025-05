Один із основних захисників БК Рівне залишив клуб

Атакуючий захисник Олексій Соловйов прийняв рішення залишити БК Рівне після трьох проведених сезонів.

Про це баскетболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу подякувати БК Рівне та усім вболівальникам цього міста за три незабутніх роки співпраці. Три роки крізь злети і падіння, яскраві перемоги і прикрі поразки… Цей час промайнув дуже швидко, а це означає, що нудно точно не було.

Дякую всьому колективу, тренерському штабу, керівництву організації. І окремо дякую кожному уболівальнику, бо спорт, перш за все – це емоції, і ті емоції, які віддають фанати команди, думаю, вже відомо всім – it's something different! Тож... Все, або нічого! Ви є Рівне!" – написав Соловйов.