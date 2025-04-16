ФБУ наклала штраф на Київ-Баскет

Київ-Баскет покараний штрафом за прояви расизму з боку вболівальниці на матчі з Рівним в межах півфіналу Суперліги з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Зокрема, одна з вболівальниць, яка була ідентифікована як прихильниця Київ-Баскету, дозволила собі лайливі, в т.ч. расистського характеру, висловлювання на адресу гравця БК Рівне Рода Брауна, коли той перебував в підтрибунному приміщенні.

Згідно з пунктом 2 статті 80 Дисциплінарного кодексу ФБУ, клуб несе відповідальність за поведінку вболівальників як під час матчу, так і до чи після нього.

У підсумку директорат ФБУ наклав на Київ-Баскет штраф у розмірі 20 тисяч гривень, який має бути сплачений на користь Федерації.

Також клуб зобов’язали провести профілактичну роботу з вказаною уболівальницею з метою недопущення повторення подібної ситуації з огляду на серйозність порушення та можливі більш серйозні дисциплінарні наслідки для клубу.

Як відомо, у понеділок, 14 квітня, відбувся другий матч півфінальної стадії плейоф Суперліги України з баскетболу, в якому Київ-Баскет на власному майданчику обіграв Рівне з рахунком 75:69.