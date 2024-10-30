Дніпро зіграє з Анвілом в останньому матчі групового етапу Єврокубку ФІБА
Чемпіон України з баскетболу Дніпро проведе матч з польським Анвілом у межах 5 туру Кубку Європи ФІБА.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 30 жовтня, на паркеті суперника у Влоцлареці. Початок – о 19:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на сайті Федерації баскетболу України.
6 тур, 30 жовтня
19:00. Дніпро (Україна) – Анвіл (Польщша)
Після п'яти зіграних матчів Дніпро розташувався на другій сходинці турнірної таблиці, вигравши лише один поєдинок. Влоцвалек відстає на один заліковий пункт, маючи 2 гри в запасі.
У стартовому турі дніпряни розгромно поступилися саме Анвілу, а у другому раунді змагань не зуміли подужати Спортинг. У матчі-відповіді український клуб зумів обіграти португальський клуб.
У спарених матчах з італійським Сассарі дніпряни не зуміли зачепитися за перемогу, програвши двічі поспіль.
Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.