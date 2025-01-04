Національна асоціація баскетболістів оскаржить відсторонення Батлера

Національна асоціація баскетболістів збирається оскаржити рішення Маямі Хіт відсторонити Джиммі Батлера на сім матчів.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, цей процес буде довгим (може зайняти майже рік) і він навряд чи зможе відмінити відсторонення.

"Семиматчеве відсторонення, накладене сьогодні Маямі Хіт на Джиммі Батлера, є надмірним і недоречним. Ми маємо намір подати скаргу на це рішення", – йдеться у заяві асоціації.

NBPA statement: “The 7-game suspension imposed tonight by the Miami Heat on Jimmy Butler is excessive and inappropriate, and we intend to file a grievance challenging the discipline.” https://t.co/WqW92DiJEN — Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2025

За кожну гру, яку він пропустить, 35-річний форвард втратить 336 543 долари зі своєї зарплати за сезон-2024/25, яка становить 48,8 мільйона.

Всього ж через відсторонення на сім матчів Батлер не дорахується майже 2,4 мільйона.

Джиммі Батлер має 30 днів, щоб подати скаргу. На час розгляду скарди сума штрафу буде зберігатися на окремому рахунку.

Ще до відсторонення баскетболіст не став відповідати на питання, чи має він бажання продовжувати представляти Маямі Хіт.