Брату власника Прометея повідомили про підозру від НАБУ і САП у привласненні 129 мільйонів гривень

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру бізнесмену Леоніду Дубинському, брату власника баскетбольного та волейбольного Прометеїв Володимира Дубинського.

Про цю подію повідомляє сайт НАБУ.

За інформацією джерела, Леонід Дубинський та ще три особи утворили організовану злочинну групу, яка привласнила 129 мільйонів гривень. Ці гроші були виділені на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

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Повідомляється, що у 2022-2023 роках фірма Дубинського домаглася перемоги в тендері та укладення договору щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.

До того ж, брат Леоніда Володимир згадувався у розслідуванні про корупцію на ремонті доріг. Зокрема, він має стосунок до фірми "Будінвест інжинірингу", засновницею якої була фітнес-тренерка і подруга тодішнього керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Цікаво, що Володимир та Леонід Дубинські розшукуються за шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Володимир Дубинський оголосив про припинення існування волейбольного та баскетбольного клубів Прометей.

Тоді бізнесмен наголошував, що це відбулося через тиск на нього з боку правоохоронних органів.

Раніше взимку того ж року Дубинський став власником футбольного клубу Буковина.