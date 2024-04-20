Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ

Джерело - Чемпіон.
Поєдинок завершився з рахунком 83:91. Матч видався непростим для українців. Після другої чверті Калев мав перевагу у 8 очок, проте переконлива гра Прометея в останніх двух періодах дозволила підопічним Ронена Гінзбурга стати чемпіоном ЛЕБЛ.
Зазначимо, Прометею у фіналі протистояв переможець регулярної першості поточного сезону. Калев виграв регулярку з показником 29:1.
Нагадаємо, що на шляху до фіналу слобожанці у 1/4 здолали латвійський Огре. В півфіналі Прометей здобув перемогу над іншою латвійською командою ВЕФ.
Калев (Естонія) — Прометей (Україна) 83:91 (25:29, 26:14, 9:23, 23:25)
Варто додати, для Прометея це другий титул ЛЕБЛ поспіль. Команда ставала чемпіоном ліги в сезоні-2022/2023.
"Прометей" – перший в історії ліги дворазовий чемпіон.
Раніше з’являлась інформація, що тренером міжнародного складу команди цікавиться ізраїльський клуб.