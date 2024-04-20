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Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ

Сьогодні 21:43 91 0
Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Український Прометей здобув перемогу над естонським Калевом у фінальному матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. 

Поєдинок завершився з рахунком 83:91. Матч видався непростим для українців. Після другої чверті Калев мав перевагу у 8 очок, проте переконлива гра Прометея в останніх двух періодах дозволила підопічним Ронена Гінзбурга стати чемпіоном ЛЕБЛ.

Зазначимо, Прометею у фіналі протистояв переможець регулярної першості поточного сезону. Калев виграв регулярку з показником 29:1.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу слобожанці у 1/4 здолали латвійський Огре. В півфіналі Прометей здобув перемогу над іншою латвійською командою ВЕФ.

Латвійська-естонська баскетбольна ліга
Плей-оф, фінал
20 квітня

Калев (Естонія) — Прометей (Україна) 83:91 (25:29, 26:14, 9:23, 23:25)

Варто додати, для Прометея це другий титул ЛЕБЛ поспіль. Команда ставала чемпіоном ліги в сезоні-2022/2023.

"Прометей" – перший в історії ліги дворазовий чемпіон.

Раніше з’являлась інформація, що тренером міжнародного складу команди цікавиться ізраїльський клуб

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