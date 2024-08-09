Прометей обрав нового капітана на сезон 2024/2025

Баскетбольний клуб Прометей обрав капітана на сезон 2023/2025. Ним став Ілля Шавгаров.

Про це вказано у соцмережах команди.

Капітана обрали інші гравці шляхом таємного голосування. Ілля допоміг команді минулого сезону виграти Вищу лігу.

Нагадаємо, цього сезону Прометей буде грати у Суперлізі. "Европейська" команда була розформована.

У Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. Вчора, 8 серпня, визначилися фіналісти баскетбольного турніру.