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Прометей обрав нового капітана на сезон 2024/2025

— 9 серпня, 13:58
Прометей обрав нового капітана на сезон 2024/2025

Баскетбольний клуб Прометей обрав капітана на сезон 2023/2025. Ним став Ілля Шавгаров.

Про це вказано у соцмережах команди.

Капітана обрали інші гравці шляхом таємного голосування. Ілля допоміг команді минулого сезону виграти Вищу лігу.

Нагадаємо, цього сезону Прометей буде грати у Суперлізі. "Европейська" команда була розформована.

У Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. Вчора, 8 серпня, визначилися фіналісти баскетбольного турніру.

БК Прометей Суперліга з баскетболу

БК Прометей

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