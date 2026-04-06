Український центровий став гравцем клубу з Гонконгу

Український центровий Дмитро Тихонов продовжить кар'єру в баскетбольному клубі Ванта Блек Драгонс з Гонконгу.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Тихонов офіційно став гравцем Ванта Блек Драгонс 5 квітня. 34-річний українець виступатиме під 15-м номером.

Вже 6 квітня Ванта Блек Драгонс розпочне виступ у першому етапі турніру The Asian Tournament, де змагатимуться 8 азійських клубів. Змагання в китайському Ченду триватимуть до 12 квітня.

Нагадаємо, що під час ігрової кар'єри Тихонов виступав за южненський Хімік, БК Київ, львівську Політехніку-Галичину, Кривбасбаскет, Черкаські Мавпи, БІПА, Харківські Соколи та Прометей.

У поточному сезоні Дмитро захищав кольори литовського Алітуса в другому дивізіоні країни, але востаннє виходив на майданчик ще в листопаді 2025 року.

Загалом Тихонов зіграв 14 матчів за Алітус, в яких у середньому набирав 9,5 очка, робив 4,4 підбирання та 1,7 асиста. У середньому центровий проводив на майданчику 19,3 хвилини.

