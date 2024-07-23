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У Прометей повернувся гравець, який грав за команду в дебютному сезоні

Ігор Чернявський — 23 липня, 17:35
У Прометей повернувся гравець, який грав за команду в дебютному сезоні

Атакувальний захисник Сергій Старцев повернувся у Прометей.

Про це клуб оголосив у своєму Instagram.

Сергій вже виступав за Прометей. У дебютному сезоні команди на професійному рівні він допоміг їй одразу ж вийти до Суперліги.

Втім, тоді у вищому дивізіоні Старцев за Прометей не зіграв, а перейшов у Кривий Ріг. Після того по два сезони провів у Політехніку та Кривбасі, а протягом останніх трьох років представляв Прикарпаття-Говерлу.

В івано-франківському колективі Старцев був одним із лідерів, у середньому набираючи 16,32 очка за матч — це 5-й показник у Суперлізі.

БК Прометей Сергій Старцев

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