Прометей відмовився від участі в міжнародних турнірах

Слобожанський БК Прометей вирішив відмовитися від міжнародних турнірів в наступному сезоні. Натомість команда зосередить сили на виступах в Україні.

Про це йдеться в заяві клубу.

"В сезоні 2024/2025 БК Прометей не візьме участі у жодному європейському турнірі. Гравці, які перебували у Ризі зараз відкриті до пропозицій від інших команд.

Вже третій рік всі ми не перестаємо тримати оборону проти жахливої агресії з боку Росії.

Так, нам і нашим європейським партнерам вистачило сил підтримувати клуб впродовж двох яскравих сезонів, за яких ми досягли неймовірних показників та вийшли на високий рівень європейського баскетболу.

Проте, наші пріоритети сьогодні - це Україна, підтримка наших Збройних сил і перемога! Саме тому було прийнято рішення зосередитись на українському складі команди, який цьогоріч продемонстрував високі результати. І як переможець Вищої ліги отримав право на участь у змаганнях Суперліги. Ми готові до нового сезону в Україні!", — йдеться в заяві клубу.