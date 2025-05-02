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Олімпіакос на стадії чвертьфіналу вибив Реал з Євроліги

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 08:10
Олімпіакос на стадії чвертьфіналу вибив Реал з Євроліги
Гравці Олімпіакоса
facebook.com/olympiacosbc

Олімпіакос вийшов у Фінал чотирьох Євроліги сезону-2024/25.

Грецький клуб у Мадриді з рахунком 86:84 обіграв Реал. Це дозволило "легендам" закрити серію – 3:1.

"Бланкос" чудово розпочали, у першій половині перевага досягала 9 очок. У третій чверті царювали гравці гостей, яким вдалося не тільки відігратися, а й вийти вперед.

Під час напруженої кінцівки переможець регулярного чемпіонату все таки зумів втримати важливу для себе перемогу.

Баскетбол – Євроліга-2024/25
Плейоф, 1 травня

Реал – Олімпіакос 84:86 (21:16, 26:26, 18:26, 19:18)

Раніше путівку до Фіналу чотирьох собі забезпечив турецький Фенербахче

Нагадаємо, цього року вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.

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