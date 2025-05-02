Олімпіакос на стадії чвертьфіналу вибив Реал з Євроліги

Олімпіакос вийшов у Фінал чотирьох Євроліги сезону-2024/25.

Грецький клуб у Мадриді з рахунком 86:84 обіграв Реал. Це дозволило "легендам" закрити серію – 3:1.

"Бланкос" чудово розпочали, у першій половині перевага досягала 9 очок. У третій чверті царювали гравці гостей, яким вдалося не тільки відігратися, а й вийти вперед.

Під час напруженої кінцівки переможець регулярного чемпіонату все таки зумів втримати важливу для себе перемогу.

Баскетбол – Євроліга-2024/25

Плейоф, 1 травня

Реал – Олімпіакос 84:86 (21:16, 26:26, 18:26, 19:18)

Раніше путівку до Фіналу чотирьох собі забезпечив турецький Фенербахче.

Нагадаємо, цього року вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.