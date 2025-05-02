Олімпіакос на стадії чвертьфіналу вибив Реал з Євроліги
Гравці Олімпіакоса
facebook.com/olympiacosbc
Олімпіакос вийшов у Фінал чотирьох Євроліги сезону-2024/25.
Грецький клуб у Мадриді з рахунком 86:84 обіграв Реал. Це дозволило "легендам" закрити серію – 3:1.
"Бланкос" чудово розпочали, у першій половині перевага досягала 9 очок. У третій чверті царювали гравці гостей, яким вдалося не тільки відігратися, а й вийти вперед.
Під час напруженої кінцівки переможець регулярного чемпіонату все таки зумів втримати важливу для себе перемогу.
Баскетбол – Євроліга-2024/25
Плейоф, 1 травня
Реал – Олімпіакос 84:86 (21:16, 26:26, 18:26, 19:18)
Раніше путівку до Фіналу чотирьох собі забезпечив турецький Фенербахче.
Нагадаємо, цього року вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.