Леброн Джеймс повернеться на майданчик у листопаді

Володимир Варуха — 28 жовтня 2025, 17:01
Леброн Джеймс

Легендарний форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс готується повернутися на майданчик уже в середині листопада.

Про це повідомив відомий інсайдер ESPN Дейв Макменамін.

"Ми все ще орієнтуємося на приблизно три тижні до його планованого повернення. Декілька джерел відзначають, що його реабілітація та весь процес підготовки йдуть у правильному напрямку. Навколо Леброна панують позитивні настрої", – зазначив журналіст.

Джеймс, який у грудні святкуватиме 41-й день народження, пропустив усі три перші матчі сезону через біль у сідничному нерві.

Раніше Леброн Джеймс назвав пʼятірку найкращих команд НБА.

