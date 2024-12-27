Гравець Оклахоми став акціонером німецького клубу
Центровий Оклахома-Сіті Тандер Айзея Гартенштайн став інвестором Ратіофарм Ульм, команди, яка виступає у Єврокубку та німецькій Бундеслізі.
Про це органцізація повідомила на своєму сайті.
"Я вирішив це зробити, тому що шукав німецьку команду, частиною якої міг би стати. Я хотів бути залученим до команди, яка допоможе молодим гравцям зробити наступний крок у їхній кар'єрі.
Я вважаю, що вони роблять фантастичну роботу з розвитку молодих талантів, залишаючись при цьому конкурентоспроможними. Таке поєднання мене дуже приваблює. До того ж, з дитинства я завжди любив уболівальників Ульма", – заявив Гартенштайн.
На даний момент Ульм займає четверте місце у чемпіонаті Німеччини, де грають сімнадцять команд. Він виграв сім з одинадцяти матчів сезону.
Ульм шукав стратегічних інвесторів з початку сезону-2023/24, і після року пошуків вони увінчалися успіхом. Початкові переговори з Гартенштайном розпочалися під час Літньої ліги НБА.
Ця інвестиція дозволить 26-річному бігмену здійснити свою мрію про власну баскетбольну команду.
Нагадаємо, що минулої ночі Айзея Гартенштайн став свідком того, як його одноклубник Шай Гілджес-Александер повторив власний рекорд результативності.
Канадець також став п'ятим гравцем в історії Тандер у певному показнику.