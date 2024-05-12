Бостон Михайлюка повів у серії з Клівлендом, Даллас здолав Оклахому-Сіті: результати матчів плей-оф НБА

У ніч на 12 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Бостон українця Святослава Михайлюка здолав Клівленд (106:93), а Даллас словенця Луки Дончича переміг Оклахому (105:101).

Відтак Селтікс та Маверікс вийшли вперед у серіях, які триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд. Наразі рахунок 2:1 в обидвох протистояннях.

НБА — другий раунд плей-оф

12 травня

Клівленд — Бостон — 93:106 (28:30, 20:27, 21:27, 24:22)

Рахунок у серії — 1:2

Наступний матч відбудеться 14 травня в Клівленді.

Даллас — Оклахома-Сіті — 105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23)

Рахунок у серії — 2:1

Наступний матч відбудеться 14 травня в Далласі