Лідер Нікс підкорив рекорд Джордана та Джеймса в плей-оф НБА
— 11 травня, 13:36
Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон продемонстрував вражаючі показники в третьому матчі півфіналу Східної конференції проти Індіани Пейсерз (106:111).
Гравець набрав 26 очок і 6 передач в поєдинку, тим самим став третім гравцем в історії НБА, який набрав як мінімум 300 очок і 70 передач за перші 9 матчів в плей-оф. Раніше подібне вдавалося лише Майклу Джордану і Леброну Джеймсу.
Наразі рахунок в серії Нікс та Індіани — 2:1 на користь Нью-Йорка.