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Лідер Нікс підкорив рекорд Джордана та Джеймса в плей-оф НБА

— 11 травня, 13:36
Лідер Нікс підкорив рекорд Джордана та Джеймса в плей-оф НБА

Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон продемонстрував вражаючі показники в третьому матчі півфіналу Східної конференції проти Індіани Пейсерз (106:111).

Гравець набрав 26 очок і 6 передач в поєдинку, тим самим став третім гравцем в історії НБА, який набрав як мінімум 300 очок і 70 передач за перші 9 матчів в плей-оф. Раніше подібне вдавалося лише Майклу Джордану і Леброну Джеймсу.

Наразі рахунок в серії Нікс та Індіани — 2:1 на користь Нью-Йорка.

NBA Джейлен Брансон

Джейлен Брансон

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