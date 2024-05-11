Лідер Нікс підкорив рекорд Джордана та Джеймса в плей-оф НБА

Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон продемонстрував вражаючі показники в третьому матчі півфіналу Східної конференції проти Індіани Пейсерз (106:111).

Гравець набрав 26 очок і 6 передач в поєдинку, тим самим став третім гравцем в історії НБА, який набрав як мінімум 300 очок і 70 передач за перші 9 матчів в плей-оф. Раніше подібне вдавалося лише Майклу Джордану і Леброну Джеймсу.

Only 3 players in NBA History have totaled 300+ Points & 70+ Assists through the first 9 games of a postseason



- Michael Jordan

- LeBron James

- And now Jalen Brunson. 🔥



(via @NBAHistory) pic.twitter.com/dB4CBa2ln8 — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 11, 2024

Наразі рахунок в серії Нікс та Індіани — 2:1 на користь Нью-Йорка.