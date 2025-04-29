Що з арбітрами? НБА визнала ще одну результативну помилку – цього разу постраждали Лейкерс

НБА визнала, що рефері не побачили фол Джейдена МакДеніелса на Луці Дончичі за 33 секунди до кінця четвертого матчу плейоф НБА між Міннесотою та Лейкерс.

Про це повідомляє ESPN.

"Озерники" програвали 113:114, коли Дончич намагався вивести м'яч з власної половини майданчика. Але 26-річний словенець впав через контакт з ногою МакДеніелса.

The NBA's L2M Report confirms that Luka Doncic was tripped by Jaden McDaniels with 33 seconds remaining in Game 4 of Lakers-Timberwolves.



LA was trailing Minnesota by 1 point, and if a foul had been called, Doncic would have gone to the free throw line.pic.twitter.com/8ar7OMO6UK — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 28, 2025

Арбітри не свиснули фол, через що ЛАЛ взяли тайм-аут, щоб не порушити правило 8 секунд.

Якби фол був зафіксований, Дончич вийшов би на лінію штрафних кидків і мав би шанс зрівняти рахунок або вивести Лейкерс вперед. Натомість Міннесота здобула перемогу 116:113 та повела в серії 3-1.

"МакДеніелс (MIN) робить крок вперед на шляху Дончича (LAL), ініціюючи незаконний контакт ногою, через що той втрачає рівновагу", – йдеться у заяві НБА.

Варто зазначити, що це другий випадок за один ігровий день, коли рефері не зафіксували фол у вирішальний момент матчу плейоф НБА.

Це ж відбулося під час зустрічі Детройта та Нью-Йорка. В цьому випадку через рішення арбітрів одна команда також втратила можливість зрівняти рахунок в серії.