Збірна Китаю виграла золото ОІ-2024 у змішаному парному розряді з бадмінтону
Китайська пара Чжен Сівей / Хуан Яціон виграли золото Олімпіади-2024 у Парижі з бадмінтону в змішаному розряді.
У фінальному матчі китайський тандем обіграв південнокорейський дует Кім Вон-хо/Джонг На-Ин. У матчі за бронзу представники Японії Юта Ватанабе та Хіґасіно Аріса виявилися сильнішими за ще одну корейську пару – Сео Син-дже і Чхе Юджон.
1. 🥇 Чжен Сівей, Гуан Якьон (Китай);
2. 🥈 Кім Вон-хо, Джонг На-Ин (Південна Корея);
3. 🥉 Юта Ватанабе, Хіґасіно Аріса (Японія).
Напередодні українка Поліна Бугрова завершила змагання у бадмінтоні. Попри перемогу у другому турі над чешкою Терезою Швабіковвою (2:1), вона стала другою у своїй групі, та не змогла вийти у плейоф, куди потрапляють лише переможниці.
Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.