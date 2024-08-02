Збірна Китаю виграла золото ОІ-2024 у змішаному парному розряді з бадмінтону

Китайська пара Чжен Сівей / Хуан Яціон виграли золото Олімпіади-2024 у Парижі з бадмінтону в змішаному розряді.

У фінальному матчі китайський тандем обіграв південнокорейський дует Кім Вон-хо/Джонг На-Ин. У матчі за бронзу представники Японії Юта Ватанабе та Хіґасіно Аріса виявилися сильнішими за ще одну корейську пару – Сео Син-дже і Чхе Юджон.

1. 🥇 Чжен Сівей, Гуан Якьон (Китай);

2. 🥈 Кім Вон-хо, Джонг На-Ин (Південна Корея);

3. 🥉 Юта Ватанабе, Хіґасіно Аріса (Японія).

Напередодні українка Поліна Бугрова завершила змагання у бадмінтоні. Попри перемогу у другому турі над чешкою Терезою Швабіковвою (2:1), вона стала другою у своїй групі, та не змогла вийти у плейоф, куди потрапляють лише переможниці.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.