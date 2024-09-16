Україна буде представлена на турнірі VICTOR China Open 2024

Україна буде представлена на одному з найбільших турнірів світу з бадмінтону – VICTOR China Open 2024.

Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.

Зазначається, що вперше українські спортсмени виступатимуть одразу в трьох категоріях Суперсерії 1000. Представляти Україну будуть: Євгенія Кантемир, Олексій Тітов та Поліна Бугрова.

Вони вийдуть на корти китайського міста Чанджу вже завтра, 17 вересня. Сам турнір триватиме до 22 вересня.

Розклад кваліфікаційних зустрічей

Вівторок, 17 вересня

WD

Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) – Жаклін Ченг/Катрін Чой (Канада)

XD

Олексій Тітов/ Євгенія Кантемир (Україна) – Чен Сін/Чжан Чі (Китай)

Середа, 18 вересня

WS

Поліна Бугрова (Україна) – Бусанан Онгбамрунгпан (Таїланд)

Нагадаємо, на US Open 2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх-2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.