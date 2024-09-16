Україна буде представлена на турнірі VICTOR China Open 2024
Україна буде представлена на одному з найбільших турнірів світу з бадмінтону – VICTOR China Open 2024.
Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.
Зазначається, що вперше українські спортсмени виступатимуть одразу в трьох категоріях Суперсерії 1000. Представляти Україну будуть: Євгенія Кантемир, Олексій Тітов та Поліна Бугрова.
Вони вийдуть на корти китайського міста Чанджу вже завтра, 17 вересня. Сам турнір триватиме до 22 вересня.
Розклад кваліфікаційних зустрічей
Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) – Жаклін Ченг/Катрін Чой (Канада)
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Олексій Тітов/ Євгенія Кантемир (Україна) – Чен Сін/Чжан Чі (Китай)
Поліна Бугрова (Україна) – Бусанан Онгбамрунгпан (Таїланд)
Нагадаємо, на US Open 2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх-2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.