Бугрова поступилась представниці Таїланду на старті престижного турніру в Китаї
Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова (60) поступилась представниці Таїланду Бусанан Онгбамрунгпхан (12) у першому колі одного з найбільших турнірів року VICTOR China Open 2024.
Поєдинок завершився з рахунком 21:23, 21:6, 21:9.
Українка виборола непросту перемогу у першому сеті, але протягом двох наступних була розгромлена суперницею.
Бусанан Онгбамрунгпхан (Таїланд) – Поліна Бугрова (Україна) 23:21, 21:6, 21:9
Нагадаємо, напередодні Бугрова разом із Євгенією Кантемир здобули перемогу над представницями Канади Жаклін Ченг та Кетрін Чой у першому колі цього турніру. Завтра, 19 вересня, українки зіграють проти Ха На Пек та Со Хі Лі з Південної Кореї. Початок зустрічі запланований на 05:00 за київським часом.
Також Кантемир виступила у змішаному розряді. У парі з Олексієм Тітовим вона поступилася китайському дуету Сін Чен та Ті Чжан.