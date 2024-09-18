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Бугрова поступилась представниці Таїланду на старті престижного турніру в Китаї

Андрій Яросименко — 18 вересня, 12:45
Бугрова поступилась представниці Таїланду на старті престижного турніру в Китаї
Поліна Бугрова (ліворуч)
ФБУ

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова (60) поступилась представниці Таїланду Бусанан Онгбамрунгпхан (12) у першому колі одного з найбільших турнірів року VICTOR China Open 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 21:23, 21:6, 21:9.

Українка виборола непросту перемогу у першому сеті, але протягом двох наступних була розгромлена суперницею.

Victor China Open 2024 – Super 1000
Чанчжоу, Китай
Призовий фонд – $2 000 000
Одиночний розряд, жінки
1 коло, 18 вересня

Бусанан Онгбамрунгпхан (Таїланд) – Поліна Бугрова (Україна) 23:21, 21:6, 21:9

Нагадаємо, напередодні Бугрова разом із Євгенією Кантемир здобули перемогу над представницями Канади Жаклін Ченг та Кетрін Чой у першому колі цього турніру. Завтра, 19 вересня, українки зіграють проти Ха На Пек та Со Хі Лі з Південної Кореї. Початок зустрічі запланований на 05:00 за київським часом.

Також Кантемир виступила у змішаному розряді. У парі з Олексієм Тітовим вона поступилася китайському дуету Сін Чен та Ті Чжан.

Бадмінтон Поліна Бугрова VICTOR China Open 2024

Бадмінтон

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