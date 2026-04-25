BWF продовжила призупинення членства федерації бадмінтону Росії
Світова федерація бадмінтону (BWF) продовжила призупинення членства федерації бадмінтону Росії.
Про це повідомляє ФБУ.
Відповідне рішення було ухвалено під час 89 щорічного загального збору членів федерацій у данському Горсенсі, яке було підтримано 186 голосами з 236 учасників.
"Ми всі – частина Олімпійського руху. Ми всі – велика олімпійська родина. Ми маємо говорити про правила. Станом на зараз в нас є відповідне рішення Міжнародного олімпійського комітету та Спортивного арбітражного суду", – заявив перед голосуванням президент ФБУ Олексій Дніпров.
Вперше BWF призупинила членство Росії в листопаді 2023 року через порушення статутних вимог. Зокрема, йшлося про включення до своєї юрисдикції територій, які належать до компетенції іншого члена організації – це українські регіони Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.
