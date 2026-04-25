Світова федерація бадмінтону (BWF) продовжила призупинення членства федерації бадмінтону Росії.

Про це повідомляє ФБУ.

Відповідне рішення було ухвалено під час 89 щорічного загального збору членів федерацій у данському Горсенсі, яке було підтримано 186 голосами з 236 учасників.

"Ми всі – частина Олімпійського руху. Ми всі – велика олімпійська родина. Ми маємо говорити про правила. Станом на зараз в нас є відповідне рішення Міжнародного олімпійського комітету та Спортивного арбітражного суду", – заявив перед голосуванням президент ФБУ Олексій Дніпров.

Вперше BWF призупинила членство Росії в листопаді 2023 року через порушення статутних вимог. Зокрема, йшлося про включення до своєї юрисдикції територій, які належать до компетенції іншого члена організації – це українські регіони Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.

