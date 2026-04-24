Збірна України програла Китаю на турнірі Uber Cup з бадмінтону

Жіноча збірна України з бадмінтону програла команді Китаю на престижному турнірі Uber Cup, який 24 квітня стартував у данському Хорсенсі.

У жіночій одиночній сітці Софія Лаврова поступилася Ю Фей Чень – 0:2 (9:21, 14:21). У наступному протистоянні Анастасія Алимова програла Юе Хань – 0:2 (7:21, 12:21). Українка Раія Альмалалха також зазнала поразки від китаянки Вень Дзін Сюй – 0:2 (6:21, 6:21).

У жіночому парному розряді український дует Алимова / Столяренко не зміг нав'язати боротьбу китаянкам Ї Фань Дзя / Шу Сянь Чжан – 0:2 (13:21, 12:21). В останньому поєдинку Лаврова і Альмалалха без шансів програли парі Ї Дзін Лі та Су Мінь Луо – 0:2 (5:21, 8:21).

У підсумку команда України зазнала поразки від Китаю із загальним рахунком 0:5.

Зазначимо, що Україна вперше бере участь у турнірі такого рівня, де змагаються найкращі збірні світу за престижні командні титули в бадмінтоні.

Суперниками "синьо-жовтих" по групі А, окрім Китаю, є також команди Данії та Індії. Наступна гра нашої команди відбудеться 25 квітня проти представниць Індії. Сет розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на початку квітня український дует Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир виграв бронзові медалі у парному розряді на ЧЄ-2026