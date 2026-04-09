Український дует забезпечив собі бронзу чемпіонату Європи з бадмінтону
Євгенія Кантемір та Поліна Бугрова
Instagram Поліни Бугрової
Український дует Поліна Бугрова/Євгенія Кантемір забезпечив собі щонайменше бронзові нагороди чемпіонату Європи 2026 року з бадмінтону, який відбувається в Уельві (Іспанія). У чвертьфіналі жіночого парного розряду вони обіграти англійський дует Еббігейл Харріс/Ліззі Толман.
Чемпіонат Європи-2026 з бадмінтону
Жінки, пари, 1/4 фіналу
Поліна Бугрова/Євгенія Кантемір (Україна, 3) – Еббігейл Харріс/Ліззі Толман (Англія, 7) – 21:19, 21:17
У півфіналі суперницями українок будуть переможці матчу між болгарками Стефані та Габріелою Стоєвими і шотландками Джулі Макферсон і К'ярою Торренс. Час початку півфінального матчу наразі ще не визначений.
Нагадаємо, минулого року Бугрова здобула першу в історії України бронзу на US Open-2025.