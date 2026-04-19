Пішла з життя перша наставниця Боброва та Павлова

У віці 78 років пішла з життя українська тренерка з баскетболу Олександра Івлєва

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

"ФБУ висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять", – йдеться в заяві

Причини смерті не оголошуються.

Вона була першою наставницею низки українських баскетболістів, зокрема В'ячеслава Боброва (важкого форварда Динамо Бухарест та збірної України) та Сергія Павлова (нападника індонезійської Санти Вакана). Покійна також була матір'ю дитячого тренера Василя Івлєва.

Нагадаємо, напередодні у Львові після вживання отруйної речовини помер спортивний лікар Зиновій Полянський.