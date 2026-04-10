Бадмінтон

Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 10 квітня 2026, 20:12
Євгенія Кантемір та Поліна Бугрова
Instagram Поліни Бугрової

Український дует Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир не зміг пробитися у фінал чемпіонату Європи-2026 з бадмінтону, який проходить в Іспанії.

В 1/2 фіналу українки поступилися болгаркам Стефані та Габріелі Стоєвим – 12:21, 3:21

Болгарська пара впевнено взяла перший сет, схожа ситуація, навіть ще гірше, повторилася і в другому, де українки не змогли нав'язати боротьбу, взявши лише 3 очка та програвши у підсумку зустріч. 

Таким чином, українські бадмінтоністки все одно не залишилися без медалей, ставши бронзовими призерками першості. Зазначимо, що ця медаль стала першою в історії України в межах чемпіонатів Європи з бадмінтону.

Чемпіонат Європи-2026 з бадмінтону
Жінки, пари, 1/2 фіналу

Стефана Стоянова / Габріела Стоянова (Болгарія) – Поліна Бугрова / Євгенія Кантемир (Україна) 21:12, 21:3

Нагадаємо, що напередодні Бугрова поступилася у чвертьфіналі одиночного розряду.

Зазначимо, що Поліна вперше в кар'єрі дійшла до чвертьфіналу. До цього її особистим рекордом на континентальній першості був вихід до 1/8 фіналу.

Український дует забезпечив собі бронзу чемпіонату Європи з бадмінтону
Бугрова в 1/16 фіналу поступилась на престижному турнірі в Німеччині
Україна вперше в історії здобула "бронзу" на Євро з бадмінтону
Українки завершили виступи на чемпіонаті світу з бадмінтону
Український бадмінтоніст помер у віці 36 років

