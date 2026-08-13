Всесвітня рада автоспорту скасувала всі обмеження для російських та білоруських пілотів

Всесвітня рада автоспорту (WMSC) скасувала всі обмеження для російських та білоруських пілотів у міжнародних змаганнях.

Про це повідомляється в циркулярі FIA.

Відтепер представники країн-агресорок можуть повноцінно виступати на міжнародній арені без "нейтрального" статусу і з повним дозволом використовувати символіку своєї держави на змаганнях.

Тобто від дати ухвалення цього рішення російським та білоруським пілотам дозволено використовувати прапори й кольори, а також вмикати національний гімн на перегонах.

Проте наразі ще не дозволено проводити змагання на території РФ та Білорусі.

Нагадаємо, що напередодні Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Після цієї ухвали низка світових спортивних організацій зняла обмеження щодо участі атлетів із країни-агресора на міжнародному рівні. Зокрема, нещодавно Всесвітня федерація танцювального спорту (WDSF) нівелювала всі заборони для представників Росії.