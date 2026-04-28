FIA може втрутитися, якщо команди почнуть шукати "лазівку" в нових правилах

Гран-прі Австралії, на якому Ліам Ловсон ледь не потрапив в аварію з Франко Колапінто через невдалий старт

Міжнародна автомобільна федерація оголосила про готовність застосовувати санкції до пілотів та команд за будь-які спроби маніпуляцій з оновленими правилами процедури старту.

Заява пролунала на тлі запровадження нових технічних протоколів, покликаних вирішити проблему дефіциту потужності силових агрегатів під час стартового розгону.

Введення нових двигунів із рівним розподілом потужності між внутрішнім згорянням та електричною енергією призвело до випадків критичної втрати швидкості болідами на старті. Зокрема, на Гран-прі Австралії Ліам Лоусон ледь не спричинив масштабне зіткнення через відсутність живлення, що змусило Франко Колапінто здійснювати маневр ухилення.

Для виправлення ситуації перед Гран-прі Маямі FIA розробила систему автоматичного виявлення аномально низького прискорення. У разі фіксації збою електроніка ініціює розгортання MGU-K для забезпечення мінімально необхідної тяги та активує світлові сигнали для попередження пілотів, що рухаються позаду.

Директор FIA з одномісних автомобілів Ніколас Томбазіс підкреслив, що механізм призначений лише для запобігання аварійним ситуаціям, а не для покращення результатів. За його словами, система перетворює катастрофічний старт на просто невдалий. Будь-які спроби використовувати алгоритм для отримання неправомірної переваги розцінюватимуться як порушення та призведуть до негайного втручання регулятора.

"Ми чітко дали зрозуміти, що, по-перше, це не повинен бути механізм, за допомогою якого люди, скажімо так, навіть спокушатимуться робити це навмисно, щоб піднятися на кращі місця.

Але якщо ми бачимо, що ми щось упустили, і команди почали використовувати це для отримання переваги, то ми, звичайно, втрутимося. Але ми не думаємо, що так буде", – зазначив Ніколас Томбазіс.

Він додав, що командам не вигідно шукати "лазівку" в цій системі, тому що так у них ще менше контролю над машиною, а це – не вигідно.

На етапі в Маямі нова система працюватиме у тестовому режимі для збору та аналізу даних. Очікується, що повноцінне впровадження регламенту з можливістю активації автоматичної допомоги відбудеться на наступному етапі в Канаді.

Нагадаємо, що під час весняної "перерви" у Формулі-1 був оновлений новий регламент.