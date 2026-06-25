FIA скасувала обмеження на президентські терміни: Бен Сулаєм націлився на довічне керівництво

Міжнародна автомобільна федерація (FIA), більшістю голосів ухвалила рішення щодо скасування обмежень на терміни повноважень свого президента – Мохаммеда Бен Сулаєма.

Про це повідомляє ВВС.

На Генеральній асамблеї FIA в Макао клуби-члени організації більшістю у 90,71% голосів схвалили зміни до статуту, які відкривають шлях для чинного президента Мохаммед Бен Сулайєм залишатися на посаді після спливу трьох термінів.

Наразі статут FIA також передбачає вікове обмеження у 70 років для кандидатів на посаду президента. Водночас джерела, обізнані з планами Бена Сулайєма, стверджують, що він має намір домогтися скасування і цього обмеження.

Зазначається, що кінцевою метою може бути можливість необмеженого перебування на посаді президента FIA. У федерації поки не прокоментували ці твердження

Поточне обмеження в три терміни було запроваджено попередником Бена Сулаєма Жаном Тодтом. Француз замінив Макса Мослі, який обіймав посаду президента FIA з 1993 року до 2009 року, коли погодився не балотуватися знову після суперечки з командами Формули-1.

Нагадаємо, колишній ралійний гонщик з ОАЕ виграв вибори у 2021 році. У грудні 2025-го Мохаммеда було переобрано на голосуванні, де залишився єдиним кандидатом через особливості регламенту.