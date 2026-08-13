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Всесвітня федерація танцювального спорту зняла обмеження з росіян

Олексій Мурзак — 13 серпня 2026, 17:49
Всесвітня федерація танцювального спорту зняла обмеження з росіян

Всесвітня федерація танцювального спорту (WDSF) зняла всі обмеження з представників Росії та допустила їх до виступів на змаганнях у повноцінному статусі.

Про це повідомляється на сайті організації.

Особи, які мають російські паспорти або спортивне громадянство, братимуть участь у змаганнях під егідою WDSF відповідно до загальних нормативних положень, що застосовуються до всіх учасників.

У релізі зазначається, що допуск до участі та відповідні права, як і раніше, визначаються низкою документів: статутом WDSF, правилами проведення змагань, вимогами до ліцензування, дисциплінарними положеннями, а також антидопінговими зобов'язаннями.

Нагадаємо, що перед цим Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Після цієї ухвали низка світових спортивних організацій зняла обмеження щодо участі атлетів із країни-агресора на міжнародному рівні.

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